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التعليم العالى تواصل إتاحة التقدم لـ 40 منحة دراسية برومانيا لـ 3 درجات علمية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:00 ص
التعليم العالى تواصل إتاحة التقدم لـ 40 منحة دراسية برومانيا لـ 3 درجات علمية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم لـ 40 منحة دراسية للعام الجامعى 2023 /2024، والتى أعلنت عنها وزارة الابتكار والسياحة الرومانية  للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة.
 
ومن المقرر أن يستمر إتاحة وفتح باب التقدم حتى يوم 30 يونيو الجارى.
 
وتشمل المنح التخصصات التالية: (الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز)، وسوف تغطي المنح (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن)، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.
 
ولفت الإعلان بأن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.
 
وترسل  طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: burse2023@dce.gov.ro،علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023
ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط التالى
 
 
 

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المنح الدراسية

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رومانيا

البكالوريس



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