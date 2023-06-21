"التحرير الفلسطينية" تطالب الجنائية الدولية بالبت السريع في جرائم الاحتلال

أ ش أ

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالتسريع في البت بالملفات المحالة إلى المحكمة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.



وقال الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، إنه لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية، وخضوعها لإرادات سياسية من قوى عظمى.



وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم قتل وهدم بيوت وحرقها واقتلاع وحرق حقوله على مرأى ومسمع من كل العالم، داعيا إلى عدم تضييق الخيارات أمام الشعب الفلسطيني، ومشددا على أنه آن الأوان لمواجهة حكومة إسرائيلية يمينية عنصرية تستبيح كل شيء بلا رادع دولي.