البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للبويات والكيماويات بقيمة 785.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للبويات والكيماويات بحجم تداول 250 ألف سهم بقيمة 785.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شاينى وايت لطب الأسنان بحجم تداول 20 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 21.7 مليون سهم بقيمة 814.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 71 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.8% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 1.012 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 83.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 17706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 7412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5564 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.