البورصة تغرم 21 شركة 5 آلاف جنيه لعدم الإعلان عن القوائم المالية للربع الأول من 2023

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على 21 شركة قدره 5 آلاف جنيه، وذلك بسبب عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يأتي ذلك تطبيق لأحكام المادتين 46، و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات المغرمة وهم: جولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وشركة مستشفى كليوباترا، وجينيال تورز، وسبيد ميديكال، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، والمجموعة المصرية العقارية، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والقلعة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وحديد عز، وآسيك للتعدين-اسكوم، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.