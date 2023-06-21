اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:55 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بالأنبار

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:00 م
الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بالأنبار القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الأربعاء، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش"، وذلك بمحافظة الأنبار.


وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه "في عملية نوعية ونتيجة لجهد استخباري مميز تم نصب كمين محكم في ناحية قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار؛ مما أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء، وهو المكنى "أبو غياث" الذي كان يعمل مساعد ما يسمى مسؤول الجناح الإداري والخدمات لقطاع الجزيرة في تنظيم "داعش" الإرهابية"، موضحة أنه تم تسليمه إلى جهات الاختصاص.


وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات أمنية لملاحقة بقايا خلايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ربوع البلاد.


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