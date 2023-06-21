الأمم المتحدة: نواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد صفقة الحبوب

أ ش أ

أكدت الأمم المتحدة مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق -خلال مؤتمر صحفي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الثلاثاء- "نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، و"هناك عدد من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلقة بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".

وأوضح أنه تم التأكيد على أن تلك الصادرات لا تخضع للعقوبات، وحددنا الطرق التي يمكن ضمان التصدير عبرها، لكن بعض القرارات في هذا المجال غير خاضعة لرقابتنا.

وقال إن الأمم المتحدة غير مستعدة حاليا للإعلان عن أي لقاءات جديدة بين مسؤوليها والجانب الروسي بشأن تمديد صفقة الحبوب في هذه المرحلة.

ويذكر أن روسيا قد لفتت مرارا إلى إمكانية عدم تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية بعد 18 يوليو المقبل، بسبب عدم تنفيذ البنود الخاصة برفع القيود عن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة وإعادة أنبوب الأمونيا تولياتي–أوديسا إلى العمل.