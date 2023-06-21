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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة هيئة الأرصاد الجوية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.
 
وأشار الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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