اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:09 م
أكرم القصاص
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على الأسر الأولى بالرعاية..

استلام الدفعة 25 من لحوم إطعام الطعام بالدقهلية بإجمالى 2 طن لتوزيعهما

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:05 م
استلام الدفعة 25 من لحوم إطعام الطعام بالدقهلية بإجمالى 2 طن لتوزيعهما جانب من استلام الدفعة
الدقهليه شريف الديب

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قام الدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية، باستلام الدفعة 25 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.
 
وأشار "المحافظ" إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 61 طنا، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية.
 
وأكد " مختار" على أنه سيتم ايصال لحوم إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية إلي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.
 
 
وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية علي مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
 
 
 

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