وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى جنين عن استشهاد سديل، ليرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 7، إضافة إلى 91 مصابًا آخرين بينهم 18 إصابة بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، وبارتقاء سديل، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 174 شهيدا، بينهم 30 طفلا.

ونعت القوى الوطنية الفلسطينية في محافظة جنين، الشهيدة "سديل"، والشهيد ناصر صالح محمد سنان (55 عاما) الذي ارتقى عند منتصف الليلة الماضية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين، ودعت إلى المشاركة في تشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، حيث سيتم انطلاق موكب التشييع للشهيدين معا في تمام الساعة 11 من أمام مستشفى جنين.