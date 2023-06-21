استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلو جراما من معدة مريض بمركز أورام طنطا

ضم الفريق الطبى الدكتور عصام الشيخ إستشارى جراحة الاورام بالمركز، والدكتور عمرو الجوهرى اخصائي جراحة الاورام، والدكتور أحمد شتا، طبيب مقيم بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد نبيل إستشارى التخدير، والدكتور فكتور فايز اخصائي التخدير، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جانبه، قال الدكتور عصام الشيخ، أن المريض كان يعاني من تضخم شديد بالبطن وصعوبة في التنفس وانسداد في الحالب، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبين وجود ورم ساركومي ضخم في الجهه اليمني للبطن، والورم متشعب إلى الكلي اليمني والقولون الصاعد والمستعرض.

وأضاف الشيخ: تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من 3 ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية.

من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد شوقي الموافي مدير المركز، عن وجود خطة تطوير شاملة داخل المركز ، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين علي المركز، وذلك في إطار سعي أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام.

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فى استئصال ورم ضخم يزن 30 كيلو جراما، من معدة مريض يبلغ من العمر 63 عاما.