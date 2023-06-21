احذر.. أمراض جسدية تعرضك للاكتئاب والتوتر

كتبت نهير عبد النبى



تتضمن بعض العوامل البيولوجية الأكثر شيوعًا التى تساهم فى الاكتئاب ما يلى: - انخفاض مستويات الغدة الدرقية يعد قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب الأساسية الكامنة وراء الاكتئاب المقاوم للعلاج ويؤثر انخفاض الغدة الدرقية أيضًا على وظائف المخ. قد يعانى البعض من الاكتئاب المفاجئ وبدون سبب، وحسب ما ذكره موقع mindbodygreen لا يشير تشخيص الاكتئاب إلى السبب الجذرى لأعراض الاكتئاب، وجدت إحدى التجارب أن واحدًا من كل ثلاثة مصابين بالاكتئاب يفشل فى العلاج بعد أربع دورات من العلاج المضاد للاكتئاب، ويعود السبب فى ذلك إلى أن الاكتئاب ليس اضطرابًا واحدًا أو بسيطًا وهناك العديد من الأسباب المحتملة للاكتئاب.يعد قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب الأساسية الكامنة وراء الاكتئاب المقاوم للعلاج ويؤثر انخفاض الغدة الدرقية أيضًا على وظائف المخ.

- مرض قلبى إذا كنت تعاني من أمراض القلب، فاحرص على الاهتمام بصحتك العاطفية مارس الرعاية الذاتية واتبع توصيات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، وفيما يتعلق بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية يمكن أن يكون الانضمام إلى مجموعة دعم منفذًا علاجيًا، فقد تكون مشاكل القلب من أبرز الأسباب التي تؤدى للاكتئاب.



- إصابات الرأس يمكن لإصابات الدماغ الرضية الخفيفة، حتى تلك التي لا تسبب لك فقدان الوعي أو لا تتسبب فى ارتجاج، أن تغير حياتك وتصيبك بالاكتئاب، فالأشخاص الذين لديهم تاريخ من إصابة خفيفة في الرأس أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاث مرات مقارنة بالأفراد الذين لم يتعرضوا لصدمات في الرأس.