احتراق سيارة وإصابة قائدها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم-السيد فلاح

أصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وحروق نتيجة تصادم السيارة الملاكى التى يقودها مع سيارة اخرى نصف نقل واشتعال النيران فى السيارة الملاكى وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارئ لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد اتجاه بورسعيد نتيجة تصادم سيارتين.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة ايمن محمود محمد خليل 55 عام مقيم بورسعيد مصاب اشتباه كسر بالساق الايسر مع اشتباه ما بعد الارتجاج مع حروق من الدرجة الثانية متفرقة بالذراعين مع كدمة بالجبهة.

تمت السيطرة على حريق السيارة وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافه ورعايته طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.