وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هذه الاحتجاجات التي شهدتها ساحة "بوليفار" في العاصمة "بوجوتا" تأتي في الوقت الذي يكافح فيه أول رئيس يساري لكولومبيا من أجل الحفاظ على تحالفه ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس مؤخرا بسبب تزايد العنف بين الجماعات المتمردة في أجزاء من البلاد.

وأضافت الشبكة أن فضيحة فساد تورط فيها عضوان من الدائرة المقربة من بيترو أدت إلى وضع الحكومة في موقف دفاعي، حيث يواجه الرئيس الآن مزاعم بأن حملته تم تمويلها بتبرعات غير معلن عنها.

وقد تم انتخاب بيترو قبل عام بعد احتجاجات حاشدة شهدتها كولومبيا بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال فترة الوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعهد بيترو بعقد اتفاقات سلام مع الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد وقال إن حكومته ستعمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجامعي والوظائف الرسمية.