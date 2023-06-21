إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالبحيرة

أصيب منذ قليل 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوكتوك بمركز ابو المطامير بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم توك توك وسيارة نصف نقل بالقرب من طريق الشركة العربية بمركز أبو المطامير، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بأبو المطامير لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.