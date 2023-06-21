إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا

أصيب 8 أشخاص اطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ .
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة، بسبب التخطي الخاطئ .
وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وهم هاني الدمرداش احمد، ٤٧ سنة، وأبنائه يوسف 14 سنة، وهلا، 9سنوات، و حسنية، ٢٧ سنة، وأمنية 12سنة، وعبد الغني محمد عبد الغني 3سنوات، وصلاح رياض عبد الرحيم 70 سنة، ونجله ايمن، 40 سنة مقيمون جميعا بالمنيا .
تحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة .
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنياالأربعاء، 21 يونيو 2023 12:51 م
اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار
أصيب 8 أشخاص اطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ .
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أصيب 8 أشخاص اطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ .
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