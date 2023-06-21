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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:51 م
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص اطفال  في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق  الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ .

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة، بسبب التخطي الخاطئ .

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وهم هاني الدمرداش احمد، ٤٧ سنة، وأبنائه  يوسف 14 سنة، وهلا، 9سنوات، و حسنية، ٢٧ سنة، وأمنية 12سنة، وعبد الغني محمد عبد الغني 3سنوات،  وصلاح رياض عبد الرحيم 70 سنة، ونجله ايمن، 40 سنة  مقيمون جميعا بالمنيا .

تحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري  وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين  تحت تصرف النيابة العامة .



 


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