إحالة أوراق المتهمين بقتل موظف بحى أول المحلة بسبب خلافات عائلية للمفتى

كانت المحكمة قد انعقدت اجلت القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعات النيابة والدفاع، واصدرت حكمها المتقدم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد ألقت القبض على شقيق الزوجة الثانية للقتيل واحد اقاربه لقيامهما بقتل المجني عليه والتخلص من جثته في جراج مجاور لمنزله بسبب خلافات عائلية.

كان حارس العقار قد اكتشف وجود دماء في جراج مجاور للمنزل ملك المجني عليه، وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ لفحص الواقعة.

وتبين أن الجثة لموظف بحي أول المحلة يدعي"ه.ا"58 سنة، وتم ضبط المتهمين واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لنظر جلسات محاكمتهم.