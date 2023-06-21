إحالة أوراق المتهمين بقتل موظف بحى أول المحلة بسبب خلافات عائلية للمفتى

أحالت جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي أوراق المتهمين بقتل موظف بحى أول المحلة داخل مخزن، أحدهما شقيق زوجته، والثاني من أقاربه، لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين شنقا وتحديد جلسة 16 يوليو القادم للنطق بالحكم.
كانت المحكمة قد انعقدت اجلت القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعات النيابة والدفاع، واصدرت حكمها المتقدم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد ألقت القبض على شقيق الزوجة الثانية للقتيل واحد اقاربه لقيامهما بقتل المجني عليه والتخلص من جثته في جراج مجاور لمنزله بسبب خلافات عائلية.
كان حارس العقار قد اكتشف وجود دماء في جراج مجاور للمنزل ملك المجني عليه، وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ لفحص الواقعة.
وتبين أن الجثة لموظف بحي أول المحلة يدعي"ه.ا"58 سنة، وتم ضبط المتهمين واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لنظر جلسات محاكمتهم.
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