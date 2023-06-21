أوقاف السويس تبدأ حملة نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لعيد الأضحى المبارك

السويس _ السيد فلاح

انطلقت اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس، حملة تنظيف المساجد ، ضمن الحملة المكبرة التى أطلقتها وزارة الأوقاف، حيث بدأت الحملة بتنظيف المساجد الكبرى بالمحافظة بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

شارك اليوم فى الحملة، الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وجهزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات، وأيضا بخاخات لرش المواد المطهرة وكنس الأتربة باستخدام المكانس الكهربائية.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، ان حملة تنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الخاصة بأعمال التطهير، مبينا أنه تم تكليف مديرى الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه شدد في تعليماته لمديري الإدارات وإخطارهم بآليات تنفيذ الحملة، هذا وانطلقت الحملة اليوم الأربعاء.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن الحملة تتضمن النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد، ورفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل، وتكليف جميع المفتشين على مستوى المديرية بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر ، وكلنا في خدمة بيوت الله عز وجل.