اليوم السابع
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أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 فى مساجد الجيزة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:39 ص
أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 فى مساجد الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك
كتبت – مرام محمد

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تستعد محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري، بتجهيز المساجد والساحات الملحقة بها في مختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أهم وأكبر الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجيزة، علما بأن موعد صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:22 صباحاً.

1- ساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية.

2- ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة.

3- ساحة مسجد أسد بن الفرات بحي الدقي.

4- ساحة مسجد النيل بحي الدقي.

5- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

6- ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور.

7- ساحة مسجد ال حمد بحي بولاق الدكرور.

8- مسجد الصباح بحي الهرم.

9- مسجد خاتم المرسيلين بحي العمرانية.

يُذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.


عيد الأضحى

صلاة العيد

ساحات صلاة العيد

ساحات صلاة عيد الأضحى

الجيزة

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد في الجيزة



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