أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بتداولات تتجاوز 800 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاتصالات، والنساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 17829 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3280 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 21587 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 7460 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5370 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 5680 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: والمشروعات الصناعية والهندسية، والعبوات الطبية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والقاهرة للزيوت والصابون.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 199.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 20 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية عدد 100 ألف سهم، 45 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 17.45 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي جراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 24.5 ألف سهم، 9350 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 500 ألف سهم، 27 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 1.4 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.46%، وشراء الثانية عدد 452.4 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.23%.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المصدرة لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 170.5 مليون جنيه.

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم محمد حسن إبراهيم حمدي 10 ملايين سهم بسعر 0.16 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3 إلى 2.07%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، شراء المساهم ياسر فاروق السعيد العدوي عدد 2.2 مليون سهم بسعر 0.372 جنيه بقيمة إجمالية 8.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.96% إلى 6.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر قالت الشركة العربية لحليج الأقطان، إن الشركة اتخذت قرارًا باستثمار مبلغ 18 مليون جنيه في إحدى شركاتها التابعة، وتدرس خطة إعادة هيكلة بغرض التكامل بين جميع أنشطة شركاتها التابعة (الحليج-التجارة-الغزل-النسيج-الملابس الجاهزة)، ولم تحدد أي مبالغ مالية في هذا الشأن.