أسامة ربيع: إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطتنا حتى 2025

السويس - السيد فلاح - صبرى غانم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن خطة هيئة قناة السويس لتطوير القاطرات حتى عام 2025، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من بعضها، لافتا إلى أن خطة تطوير القاطرات لعام 2025 تشمل إنشاء 28 قاطرة جديد تتمثل فى "6 قاطرات قوة شد تتراوح بين 9 إلى 15 طن، 4 قاطرات قوة شد 70 طن، 6 قاطرات 75 قوة شد 75 طن، 10 قاطرات قوة شد 90 طن، 2 قاطرات قوة شد 190 طن.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، إننا نسعى للحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية.

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن 7 مشروعات تعمل عليهم هيئة قنا السويس لتطوير وتحسين المجرى الملاحى لقناة السويس، وذلك عن طريق تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشادية. تطوير وانشاء 10 جراجات طوارئ، بالإضافة إلى انشاء 37 قيسونات رباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، تحسين المدخنين الشمالى والجنوبى بمنطقة البلاح، وتطوير وتعميق التفريعة الغربية إلى مرحلة 48 إلى 52 قدم، وكذلك تطوير. تعليق بوغازى بورسعيد الشرقى والغربى، بالإضافة إلى تطوير وانشاء تكسيات وتدعيم وحماية المسائية وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحى لقناة السويس.