أخبار مصر.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بزيادة 35% عن العام الماضى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار العام الحالى بزيادة 35 % عن العام الماضى الذى بلغ 7 مليار دولار.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، نسعى دائما لزيادة عائد القناة.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجارى.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ليست للإيجار وملك لكل المصريين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ليست للإيجار وملك لكل المصرين، وأن ما يثار من شائعات لإيجارها لمدة 62 سنة غير حقيقى بالمرة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أنه تم تأسيس شركة قابضة لطرح جزء منها فى البورصة بنسبة 20 فى المائة، من خلال شركة الرباض والأنوار مما ينعكس بالإيجاب على إيرادات القناة.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجارى.

قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد تنطلق غدا فى باريس بمشاركة الرئيس السيسى

تنطلق قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، غدا الخميس ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مسئولى كبرى المنظمات الدولية وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتهدف القمة التى دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

الحكومة محذرة من رسائل منسوبة للبريد تزعم تعليق شحنات العملاء: مزيفة

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل هاتفية منسوبة للبريد المصرى، تزعم إخطار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة القومية للبريد، أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل هاتفية تزعم إخطار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن هيئة البريد، مشددةً على أن البريد لا يرسل أي رسائل نصية أو يجري أي اتصالات بالعملاء للحصول منهم على معلومات أو بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": كل ما يتردد عن نسب زيادة الأسعار غير صحيح

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل ما يتردد فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء غير صحيح، ولم تتخذ الوزارة اى قرارا حتى الآن بشأن نسبة الزيادة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنتظر قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للبت فى مسألة أسعار الشرائح، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بقرار الدولة اى ما كان.

و شدد الوزير، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية يونيو الجاري، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار وذلك حتى نهاية العام الجارى.

الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأضحى

حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية) خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2023، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 17200 جنيه

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري والذي يبلغ 17200جنيه بدون إضافة مصنعية ورسوم ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر تداولا بين الاشكال الاستثمارية المختلفة للذهب في مصر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب فقد سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2457 جنيها.



عيار 21 يسجل 2150 جنيها.



عيار 18 يسجل 1843 جنيها.



الجنيه الذهب 17200 جنيه.