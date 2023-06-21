اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أحزاب ونواب يشاركون فى أكبر ملتقى للأحزاب السياسية.. صور

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:23 م
أحزاب ونواب يشاركون فى أكبر ملتقى للأحزاب السياسية.. صور ملتقى الأحزاب السياسية
كتب محمود العمري - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك عدد كبير من رؤساء الأحزاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى ملتقى الأحزاب السياسية والمنعقد الآن داخل أحد فنادق التجمع الخامس والذى يضم حزب مستقبل وطن، وحزب المؤتمر وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 
 
ويهدف الملتقى، لطرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هى رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى.
 
ويبدأ الملتقى اليوم فى محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد فى محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة فى الإسكندرية.
 
 
ملتقى للأحزاب السياسية (1)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (2)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (3)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (4)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (5)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (6)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (7)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (8)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (9)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (10)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (11)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (12)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (13)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (14)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (15)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (16)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (17)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (18)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (19)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (20)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (21)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (22)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (23)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (24)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (25)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (26)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (27)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (28)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (29)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (30)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (31)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (32)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (33)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (34)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (35)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (36)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (37)
ملتقى للأحزاب السياسية (38)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (39)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (40)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (41)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (42)
 

ملتقى للأحزاب السياسية (43)
 

 


عاجل

ملتقى الاحزاب

اخبار الاحزاب

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة