5 فحوصات روتينية ضرورية خلال الحمل

كتبت إيناس البنا

يأتى الحمل مصحوبًا بالكثير من المسئوليات، فهناك بعض الاختبارات الإلزامية التى يجب إجراؤها فى الوقت المحدد، ووفقا لموقع webmd الخطوة الأولى هى استشارة مقدم الرعاية الصحية، قد يوصى بإجراء اختبارات وفحوصات منتظمة، وفيما يلى قائمة ببع الاختبارات التى يجب إجراؤها..

الموجات فوق الصوتية واختبار الدم

الاختبار الأول والفحوصات هى الموجات فوق الصوتية واختبار الدم، ومن خلال هذه التقنية ستتأكد ما إذا كان الطفل بصحة جيدة أم لا، يجب إجراء الموجات فوق الصوتية طوال فترة الحمل لتتبع صحة الطفل ومعرفة موعد ولادتك.

الفحص الجينى

الفحص الجينى ضرورى للكشف عن التشوهات، ويمكن اكتشاف العديد من هذه التشوهات قبل الولادة ولهذا يوصى الأطباء بذلك.

اختبار السكر

اختبار الجلوكوز اختبار أساسى يتم إجراؤه لاختبار مستوى السكر في دم الأم.

معدل ضربات قلب الجنين

خلال فترة الحمل، يقوم مقدم الرعاية الصحية بمراقبة الجنين بانتظام لتتبع صحته ونموه وسلامته، في هذا الاختبار سيفحص الأطباء معدل ضربات قلب الجنين ومعدلها وإيقاعها وأيضًا الوظائف الأخرى للطفل والأم.

فحص السائل الأمينوسي

يتم إجراء هذا الاختبار عندما تكون الأم حاملًا للكشف عن عيوب الأنبوب العصبي المفتوح مثل السنسنة المشقوقة والاضطرابات الصبغية، ويمكنه أيضًا اكتشاف العيوب الوراثية الأخرى التي قد تزيد من فرص بقاء الطفل على قيد الحياة وصحته الجيدة.