3000 جنيه حدا أدنى للعاملين بالقطاع الخاص من يوليو المقبل.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" 3000 جنيه حدا أدنى للعاملين بالقطاع الخاص من يوليو المقبل.. وزير العمل: نسعى لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات وتوفير حياة كريمة للعمال.

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