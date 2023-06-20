وكالة الفضاء الروسية: توقيع اتفاقية في مجالات استكشاف الفضاء مع طاجيسكتان

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" توقيع اتفاقية للتعاون في مجالات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية بين روسيا وطاجيكستان.

وذكرت المؤسسة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن روسيا وطاجيكستان اتفقتا على التعاون في مجال استكشاف الفضاء للأغراض السلمية، وتم توقع اتفاقية للتعاون في هذا المجال".

وأضاف البيان: "في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير خارجية جمهورية طاجيكستان إلى روسيا، وفي القصر الكبير التابع للخارجية الروسية بموسكو جرى أمس التوقيع على اتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في شؤون الفضاء، وأكد الطرفان أن الاتفاقية ستساعد على استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".

ونوهت المؤسسة بأن توقيع الاتفاقية سيسهم في الانتقال السريع إلى التنفيذ العملي للتعاون الروسي الطاجيكي في مجالات البحث واستكشاف الفضاء الخارجي، وأن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية ستقع على عاتقها وعلى عاتق الأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان.