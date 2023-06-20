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وسائل إعلام فلسطينية تؤكد استشهاد المنفذ الثانى لإطلاق النار فى الضفة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:04 م
وسائل إعلام فلسطينية تؤكد استشهاد المنفذ الثانى لإطلاق النار فى الضفة قناة "القاهرة الإخبارية"
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية أكدت استشهاد المنفذ الثانى لإطلاق النار فى الضفة.
 
وأفادت القناة أن وزير الأمن القومى الإسرائيلى يتفقد موقع إطلاق النار بالضفة.
 
وكانت أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.
 
 
ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.
 
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".
 
 
 
 

اخبار إسرائيل

اطلاق نار في إسرائيل

اصابه 7 إسرائيليين

عمليه شمال رام الله

اخبار فلسطين

أصابه 7 مستوطنين إسرائيليين

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