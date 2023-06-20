اليوم السابع
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وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: نتنياهو يريد مذبحة في فلسطين

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:59 م
وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: نتنياهو يريد مذبحة في فلسطين جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إنَّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة ومدينة رام الله، بمثابة رد فعل للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني، ونتنياهو يريد مذبحة في فلسطين.  
 
وأضاف "العجرمي" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنَّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو المتطرفة تقطع الطريق أمام الحلول السلمية للصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
 
وبشأن التصريحات التي خرجت من "بنيامين نتنياهو" وإيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اعتبرها "العجرمي" استمرارًا لسياسة العدوان ولم يعد لديهم إلَّا الاجتياح الكامل للمخيمات، مؤكدًا أنه في حالة تصعيد إسرائيل سيكون هناك رد فعل من المقاومة الفلسطينية. 
 
وذكر أنَّ عمليات القتل ضد الفلسطينيين مستمرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي يريد تنفيذ حكم الإعدام وتعقيد الصراع بين الطرفين. 
 
كان قد قُتل 4 مستوطنين إسرائيليين، فيما أُصيب 4 بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 

أشرف العجرمي

وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين

الضفة الغربية المحتلة

مدينة رام الله

الاحتلال الإسرائيلي

الشعب الفلسطيني

نتنياهو



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