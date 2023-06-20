

وقال الوزير - في تصريحات الاثنين - إن الأمن السيبراني يعد قضية معقدة ومتعددة الأوجه وأصبحت تمثل تحديًا متزايدًا للسلامة العامة لمؤسسات الدولة وللشركات.



وأضاف الوزير أن ضمان الأمن السيبراني هو مهمة مركزية للدولة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني في السياقين الوطني والدولي.



وتابع وزير الداخلية: "يتطلب الأمن السيبراني ومحاربة الجرائم الإلكترونية قبل كل شيء التواصل الوثيق بين سلطات التحقيق وخبراء من وزارة الداخلية والصناعة".



ولفت الوزير إلى أن الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة هي واحدة من أحدث قضايا الأمن الداخلي وأبرزها قضايا التزييف العميق والتجسس الصناعي وأشكال مختلفة من الاحتيال والكراهية على الإنترنت.