وزير العدل الأمريكى فى زيارة "تاريخية" للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى

وكالات

قام وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بزيارة نادرة من نوعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا لها، وذلك خلال رحلة له إلى أوروبا تتركز حول اتخاذ إجراءات ضد روسيا.

ولم تصادق واشنطن أبدا على نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة بموجبه، بل حتى وصل الأمر بالإدارة الأمريكية السابقة إلى إصدار عقوبات ضدها بسبب تحقيقاتها في أفغانستان.

وقالت وزارة العدل في بيان إن غارلاند موجود في أوروبا "للاجتماع مع نظرائه الدوليين لمناقشة محاسبة روسيا والأولويات المشتركة الأخرى لتطبيق القانون"، واصفة زيارته للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "تاريخية".

ونشرت المحكمة التي أُنشئت عام 2002 للنظر في الفظائع المرتكبة في العالم مقطع فيديو على تويتر لغارلاند مجتمعا مع مدعي عام المحكمة كريم خان ورئيسها بيوتر هوفمانسكي.