اليوم السابع
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وزير الشباب يفتتح عدد من المشروعات الرياضية فى شمال سيناء.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:04 ص
وزير الشباب يفتتح عدد من المشروعات الرياضية فى شمال سيناء.. صور وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية
شمال سيناء - محمد حسين

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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبًا عن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عدد من المشروعات الرياضية في مركز ومدينة بئر العبد.
 
وقام وزير الشباب والرياضة بافتتاح نادي 6 أكتوبر في رمانة وافتتاح وتفقد الانشاءات في مركز شباب سالم الهرش بإدارة شباب رمانة وافتتاح ملعب مركز شباب الشهيد أحمد منسي وملعب مركز شباب بئر العبد في مدينة بئر العبد.
 
وأكد وزير الشباب والرياضة علي اهتمام القيادة بمحافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية والرياضية في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.
 
بدوره أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي افتتاح عدد من المشروعات الأخرى في قطاع الرياضة في مدينة العريش منها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف بالعريش، والذي جري انشاءه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
 
بدوره أكد أيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة في شمال سيناء، إلي إقامة مارثون الرياضة من اجل التنمية بالعريش، وتفقد معرض المشغولات اليدوية للفتاة وتمكين المرأة، وافتتاح بطولة اتحاد الرياضات الترفيهية في الدومينو والطاولة والمؤهلة لبطولة العالم، والعروض الاستعراضية والشعبية بحضور وزير الشباب والرياضة.
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (1)
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (1)

وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (2)
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (2)

وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (3)
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (3)

وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (4)
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (4)

وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (5)
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (5)

وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (6)
وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في شمال سيناء (6)

 


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