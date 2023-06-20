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وزير الزراعة يقرر إلغاء الإجازات خلال عيد الأضحى لرصد التعديات على الأراضى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:45 م
وزير الزراعة يقرر إلغاء الإجازات خلال عيد الأضحى لرصد التعديات على الأراضى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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 كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات خلال ايام عيد الأضحى والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور.
 
وشدد القصير على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.
 
وأكد القصير على استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في تلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مدار الساعة، والاجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.
 
وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة،  متابعة المحاصيل الشتوية الارز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك متابعة استلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربة ال 14 محطة على مستوى الجمهورية .
 
 
 

وزير الزراعة

عيد الاضحى

الاراضى الزراعية

المحاصيل الشتوية

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