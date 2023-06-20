وأكد بن فرحان - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين فى مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق .