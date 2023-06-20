نقابة الأطباء: تلقى طلبات الترشح بالانتخابات يوميا حتى 30 يونيو

كتبت آية دعبس

أعلنت لجنة الانتخابات ب النقابة العامة للأطباء ، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

وقال الدكتور مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن اللجنة الانتخابية ستستمر فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم اعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو علي ان يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم ، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م ، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية ( سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء) .

وقد حددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتي إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة السارى، وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

اما عن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها فهي كالتالي:

1- النقيب العام، ويشترط قيد أكثر من 15 سنة ) .

2- النقيب الفرعى، ويشترط قيد أكثر من 15 سنة .

3- أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

4- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية .

5- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل من: "منطقة القاهرة"، منطقة وسط الدلتا، منطقة غرب الدلتا، منطقة شرق الدلتا، منطقة شمال الوجه القبلى، منطقة جنوب الوجه القبلى.