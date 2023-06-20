ندب ونقل عدد من قيادات المجالس القروية بقنا

قنا صابر سعيد

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، القرار رقم 335 لسنة 2023، لصالح العمل بندب ونقل عدد من قيادات المجالس القروية.

ونص القرار على إلغاء ندب أسماء حماد خلف الله، رئيس قرية هو، ومحاسن محمود الصاوى، رئيس قرية الحلفاية بحرى، وخلف الله اليمنى، رئيس قرية أولاد نجم بهجورة، وعودتهم إلى مقر عملهم بنجع حمادى.

كما نص القرار على نقل حسام سيد حسن رئيس قرية الشعانية للعمل رئيسا لقرية أولاد نجم بهجورة، وتعيين محمد عبد الحميد عبد الحق رئيسا لقرية هو، ومصطفى محمود محمد عمران رئيسا لقرية الحلفاية بحرى، محمد صابر سليم على رئيسا لقرية الشعانية.