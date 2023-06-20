من الأرشيدياكون حبيب جرجس وما قصة تأسيس مدارس الأحد والكلية الإكليريكية بالكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الأرشيدياكون حبيب جرجس هو الذى أنشأ مدارس الأحد في الكنيسة سنة 1918 ، من أجل تعويض النقص الذى يعانيه الطلبة الأقباط فى دراسة مادة الدين فى المدارس الأميرية وبعض المدارس الأهلية.

وحددت اللجنة العُليا لمدارس الأحد هدفها الذى تركز فى خلق جيلٍ محبٍ للكتاب المقدس والحياة الكنسية والسلوك المسيحي بروح وطني، مع الاهتمام بالرحلات الدينية والخلوات الروحية، وتقدمت مدارس الأحد فصار لها فى سنة 20 فرعًا بالقاهرة، منهم 18 بالوجه البحرى، و44 بالوجه القبلى، 30 بالسودان.

وفى عهد البابا كيرلس السادس رسم نيافة الأنبا شنودة أول أسقف على المعاهد الدينية والتربية الكنسية، وباختياره بابا للإسكندرية بقي أيضًا مسئولًا عن هذه الأسقفية.

ويُعْتَبَر القديس حبيب جرجس المؤسس الحقيقي للإكليريكية فى عصرها الحاضر، فهو الذي اشترى لها الأرض وأسَّس لها المباني فى منطقة "مهمشة"، وأعد القسم الداخلى لمبيت الطلبة، أنشأ الإكليريكية في 29 نوفمبر 1893 م. والتحق بها وصار الواعظ الأول ومدرس اللاهوت بالكلية في الربع الأول من القرن العشرين. وتسلم نِظارتها سنة 1918 إلى نياحته سنة 1951.

وأنشأ كذلك القِسْم الليلى الجامعى سنة 1946 م. وكان أول أستاذ لعلم اللاهوت في الكلية الإكليريكية، وتولى تدريس زملائه وهو طالب.