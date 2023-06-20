اليوم السابع
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معاينة موقع حريق اشتعل داخل مصنع مهجور فى البدرشين

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:19 م
معاينة موقع حريق اشتعل داخل مصنع مهجور فى البدرشين السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بالجيزة، معاينة لمصنع اشتعل به حريق في منطقة البدرشين، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات على مساحة 4 متر، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق داخل مصنع في البدرشين، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخلفات داخل المصنع المهجور، دون وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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