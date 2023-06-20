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معالم بارزة فى رحلة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:18 ص
معالم بارزة فى رحلة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة.. صور معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام
المدينة المنورة / محمود عبد الراضي

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حرص العديد من الحجاج والزائرين خلال فترة وجودهم في طيبة الطيبة على مشاهدة الجوامع والمعالم والآثار التاريخية، التي ارتبطت بالسيرة النبوية العطرة حيث تشكّل زيارة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية محطات بارزة في رحلة الزائرين والحجاج القادمين للمدينة المنورة سواءً في موسم ما قبل الحج أو بعد أدائهم الفريضة، إذ تتحول الساحات المحيطة بجوامع قباء والقبلتين والمساجد السبعة وساحة شهداء أحد وغيرها من المعالم الدينية والتاريخية إلى ساحات لالتقاء المئات من ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات للوقوف على آثار عظيمة يعود تاريخها إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومشاهدة معالم بارزة لا تزال قائمة تحظى بكل العناية والرعاية من الحكومة الرشيدة.
 
وبدأ توافد ضيوف الرحمن إلى تلك المواقع بشكل منظم عبر حافلات تم تهيئتها لنقل الحجاج، كما يتواجد في الجوامع والمعالم والمزارات منسوبو الجهات التي تقدم خدماتها الأمنية والصحية والخدمة الميدانية لضيوف الرحمن، بدءاً بتنظيم حركة دخول وخروج الحافلات، والمساعدة في إرشاد الحجاج، والتعريف بتلك الأماكن بمختلف اللغات، إلى جانب الحرص على نظافة الساحات المحيطة بالأماكن التاريخية وتنظيم البسطات ومنع الافتراش أو الجلوس في الممرات وعرقلة حركة المشاة في تلك المواقع.
 
 وتعد أكشاك بيع التمور والأغذية والسلع مشهداً تقليدياً لا تخلو منه الساحات المحيطة بجميع المزارات والمعالم الدينية, إذ يحرص غالبية الزائرين على شراء احتياجاتهم من المستلزمات والهدايا لما تمثّله من ذكرى تخلّد زيارتهم لتلك المواقع التاريخية في طيبة الطيبة.
 
واستقبلت المدينة المنورة حتى نهاية شهر ذي القعدة أكثر من 744 ألف حاج, فيما يتواصل استقبال المزيد من رحلات الحج عبر مختلف المنافذ بالتزامن مع تصاعد وتيرة تفويج ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة هذه الأيام  في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة.
 
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (1)
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (1)

معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (2)
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (2)

معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (3)
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (3)

معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (4)
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (4)

معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (5)
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (5)

معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (6)
معالم بارزة في رحلة حجاج بيت الله الحرام (6)

 


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