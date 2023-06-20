مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 21 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.



وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم 4 رحلات من مطار العاصمة التشيكية براغ، و7 رحلات من بولندا، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا واخرى من سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة داخلية، ورحلتين من المانيا، ورحلة من لكسمبورج.



كما تبين من كشوف الرحلات، أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.



وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بإنهاء إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وتقديم الخدمات.





