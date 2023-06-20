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مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:57 ص
مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة الحجاج-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد، 18 رحلة جوية بواقع 10 رحلات من القاهرة إلى جدة ، ورحلة من الأقصر إلى  جدة، و7 رحلات القاهرة - المدينة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والسويس، وتضامن القاهرة والجيزة والأسكندرية والشرقية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وقنا وسوهاج والوادي الجديد وشمال سيناء والترانزيت وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.
 
وكان وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى، وجه بتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضي المقدسة، واتخدت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام ، والذي بدأ 10 يونيه ، حتى انتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الجاري، علي أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج اعتبارًا من 2 يوليو وحتي 13 يوليو 2023 المقبل.
 
فى حين أشاد رئيس مصر للطيران بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتي ساهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلي رأسهم السلطات السعودية التي أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصرللطيرا،ن وحرصت على توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم بما يسهم في تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.
 
 
 
 

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