اليوم السابع
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:00 م
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر جثة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة أبو المعاطي بشبين القناطر في محافظة القليوبية، مصرع شخص إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "محمود ع ا"، 46 سنة، جثة هامدة نتيجة حادث قطار.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد عند منطقة أبو المعاطي دائرة مركز شرطة شبين القناطر فصدمه القطار ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

 

 


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