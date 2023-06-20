اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:47 م
أكرم القصاص
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مصرع رجلين وامرأتين في حريق بمتجر للدراجات الإلكترونية بمدينة نيويورك

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:30 م
مصرع رجلين وامرأتين في حريق بمتجر للدراجات الإلكترونية بمدينة نيويورك حريق - أرشيفية
أ ش أ

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، الثلاثاء إثر اندلاع حريق في متجر دراجات بمدينة نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحسب ما أعلنت السلطات في ولاية نيويورك.

وقالت السلطات بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الحريق بدأ حوالي الساعة 12:15 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة داخل متجر لتصليح الدراجات في لوار إيست سايد في مانهاتن".

وأضافت أنه في غضون 30 دقيقة، تصاعد الحريق إلى المستوى الثالث حيث غمر تصاعد الدخان المبنى المكون من ستة طوابق.

وأشارت السلطات في ولاية نيويورك إلى أنه "كان من بين القتلى رجلين وامرأتين. وأحد الرجال يبلغ من العمر 71 عامًا".

وقالت الشرطة في ولاية نيويورك إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم امرأتان في حالة حرجة.

 


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