مساعد وزير خارجية سوريا يلتقى المبعوث الأممى خلال اجتماع دولى بصيغة أستانة

كتب: أحمد جمعة

التقى وفد في وزارة الخارجية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان مساعد وزير الخارجية، الثلاثاء، مع جير بيدرسون المبعوث الأممي لدى سوريا، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الدولى العشرين حول سوريا بصيغة أستانة، وذلك بحسب ما أكدته وزارة الخارجية السورية في بيان لها.

في ذات السياق، بحث الوفد السوري خلال الاجتماع الدولي حول سوريا مع الوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، تطورات الأوضاع الراهنة في سوريا.

وأشارت الخارجية السورية إلى أنه تمت مناقشة الجوانب المتعلقة بالاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا، وروسيا الاتحادية، إيران، وتركيا.

وفي هذا السياق أكد مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية يشكل المدخل الوحيد لأي علاقات عادية بين البلدين، أو لأي تعاون في أي مجال، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب لا تتم بانتقائية، وأن ضمان أمن الحدود مسؤولية مشتركة للدول المتجاورة.

ولفتت الخارجية السورية إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين كلٍّ من سوريا وروسيا وإيران حول مختلف الجوانب ذات الصلة لتعزيز الرؤى المشتركة بما يتناسب والتطورات الجارية.