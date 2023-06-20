مسئول بشركة غواصة "تيتانيك" المفقودة يتهم البيروقراطية الأمريكية بعرقلة البحث

كتبت رباب فتحى

اتهم ديفيد كونكاون، أحد مستشاري شركة "أوشن جيت"، مالكة الغواصة "تيتان" المفقودة حاليا بعد رحلة لتفقد موقع حطام سفينة تايتانيك البيروقراطية الحكومية الأمريكية بعرقلة محاولات الإنقاذ حيث لم تتمكن طائرة من المعدات في جزيرة جيرنزي البريطانية من الإقلاع إلى مكان الحادث حتى يتم التوقيع على الأوراق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفقدت الغواصة ، الاتصال صباح الأحد ، بعد ساعة و45 دقيقة من رحلتها إلى حطام السفينة الشهيرة على ارتفاع 12500 قدم تحت الأمواج.

وقال كانكانون "نحن بحاجة إلى التحرك. ليس لدينا دقائق أو ساعات. نحن بحاجة إلى التحرك الآن. كانت هذه المعدات على مدرج المطار لساعات."

وأضاف قائلا "عندما أتواصل مع حكومة الولايات المتحدة ، أحصل على ردود "خارج المكتب" - ليس من الجميع ، ولكن من الأشخاص الرئيسيين الذين لديهم القدرة على التوقيع.

قال لنيوز نيشن: "هذا غير مقبول".

وكان من المفترض أن يكون كونكانون ، الذي قاد في السابق رحلة استكشافية وقام بعدة رحلات غوص إلى موقع تايتانيك ، هو الخبير في رحلة "أوشن جيت" إلى الحطام يوم الأحد - لكن حالة طوارئ لأحد العملاء أبقته على الشاطئ.

وأكد أن كل دقيقة تحسب في السباق للعثور على الغواصة واستعادتها، قائلا "إذا تحركنا بسرعة ، يمكننا الوصول إلى الموقع في غضون 40 ساعة من مكان السفينة الآن".

إذا حصلنا على ما نريده من جزر قناة جيرنزي جواً بين عشية وضحاها ، فيمكننا استخدامه فى يوم واحد ويمكننا الوصول إلى هناك فى الوقت المناسب قبل انتهاء الاكسجين.

ولم يعلق المسؤولون الحكوميون على اتهاماته وقدم خفر السواحل الأمريكي تفاصيل عن جهود الإنقاذ خلال مؤتمر صحفي.

ورغم الصعوبات التي وصفها كونكانون ، توجه أسطول من سفن الإنقاذ بيأس إلى الموقع ، على بعد حوالي 400 ميل بحري من نيوفاوندلاند ، كندا ، لمحاولة المساعدة في البحث.

ولا تزال عملية البحث والإنقاذ الضخمة جارية للعثور على غواصة تايتانيك السياحية المفقودة منذ أكثر من يومين في المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.