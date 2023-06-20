مركز جيل المستقبل للثقافة بسوهاج يكرم أبطال مسلسل "ستهم" والشيخ ياسين يشدو على المسرح.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة الفنانة أبطال مسلسل "ستهم" الذى أذيع خلال شهر رمضان الماضى وذلك بحضور الفنانة روجينا بطلة المسلسل والشيخ ياسين التهامى الذى غنى تتر المسلسل وباقى أبطال العمل والمخرج والمؤلف وذلك بحضور الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد حلمى الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل ومنشآتها التعليمية وعدد كبير من القيادات والمهتمين بالعمل الفني.

ومن جانبها أعربت الفنانة رويجينا بطلة العمل أننى في غاية السعادة وأنه تم تكريم عن المسلسل في أماكن كثيرة لكن التكريم وسط أهل اصعيد وخاصة أهل محافظة سوهاج له طعم ومذاق أخر لا يمكن وصفه أو التعبير عنه وانها سعيده أيضا بتواجد فريق العمل وتواجد قيمه كبيرة مثل الشيخ ياسين التهامى في العمل وفى التكريم بسوهاج المسلسل يستلهم أحداثه من قصص لسيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، بتقديم مستوى من قصص واقعية، وتقدم روجينا من خلاله شخصية سيدة ترتدى ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب.

وأشارت الفنانة روجينا انها سعيد جدا بالأداء المتميز الذى قدمة أطفال مركز جيل لمستقبل للفنون والثقافة من خلال تجسيدهم عدد من مشاهد مسلسل " ستهم " والذى برعوا فيه بشكل كبير وهذا أن دل على الوعى الكامل وحبهم للفن وأنه يجب أن نفرغ طاقة أطفالنا من خلال البرامج لهادفة مثل المسرح والتمثيل والرياضة المختلفة وهذا كله يحافظ عليهم ويطور فكرهم وينميه.

وعلى جانبا أخر لبى الشيخ ياسين التهامى دعوة الحضور وقام بالإنشاد على المسرح لأشهر الموشحات الخاصة به والتي لاقت قبولا كبير من الحاضرين وتصفيقا منقطع النظير نظرا لما يتمتع به الشيخ من شعبية جارفه بين أهالى الصعيد والميريدن

ومن جانبه أوضح أحمد حلمى الشريف أن تأسيس مركز المستقبل للثقافة والفنون يأتي ضمن مشروع طموح يتبناه المركز فى مجال التنمية الثقافية خارج العاصمة، وتتوسع نشاطاته لتشمل فنون (المسرح – السينما – الموسيقي – الفنون التشكيلية - الأدب بفروعه المختلفة)، وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030م"، ووفقاً للأهداف التى يسعي إليها مركز الثقافة والفنون لا سيما فيما يتعلق بتنمية صعيد مصر.

سلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن إفتتاح المركز جاء في الأول من سبتمبر عام 2021 بتقديم العرض المسرحي "مسرح الجريمة" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وبطولة الفنانة راندا البحيري، وتأليف الكاتب مصطفى غزال، وإخراج محمد علام، وسيقام على هامش العرض المسرحي أقيم معرض للمشغولات اليدوية يتضمن مجموعة من المشروعات الخاصة بأبناء سوهاج.

كما شهدت مراسم الافتتاح فى اليوم الأول توقيع رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل وجمعية الصفوة للتنمية الشاملة بسوهاج بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية يقتضي استضافة مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون للعروض المسرحية التى تنتجها نقابة المهن التمثيلية بهدف إحداث حالة من الحراك الثقافي والفني بالمجتمع المحلي بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ورش تدريبية للهواة من أبناء محافظة سوهاج فى مختلف عناصر العرض المسرحي، وعقد المؤتمرات والندوات التى تُطرح لقضايا تتعلق بالتنمية الثقافية والفنية.



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (5)



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (5)



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (6)



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (7)



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (8)



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (9)



تكرم أبطال مسلسل ستهم فى سوهاج (10)