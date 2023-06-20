ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن ناريشيكن قوله إن قوات حلف الناتو تستخدم العسكريين الأوكرانيين كقوة بشرية، مضيفا أن العديد من المصادر الغربية تبدي شكوكا جدية بشأن نجاح الهجوم المضاد ولا تستبعد أن يؤدي هذا الهجوم إلى نتائج معاكسة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن مقتل عدد كبير من العسكريين الأوكرانيين المدربين في دول حلف الناتو وتدمير المعدات الغربية سيقوض القدرات القتالية للجيش الأوكراني ويهدد استقرار نظام فلاديمير زيلنسكى ووجود الدولة الاوكرانية .

وأكد أن هدف واشنطن ولندن في أوكرانيا يكمن في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باستخدام الأوكرانيين ذخائر للمدافع.



