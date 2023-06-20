مديرية العمل بأسوان تعلن عن تنظيم ملتقى توظيفى غدا

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت مديرية العمل بأسوان، بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية عن عقد وتنظيم ملتقى التوظيف، غدا الأربعاء، بنادى أسوان الرياضى " قاعة شهرزاد "، تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، ومحافظ أسوان أشرف عطية فى هذا الشأن.

يهدف ملتقى التوظيف إلى توفير فرص عمل للشباب بمحافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة، بواقع 391 فرصة عمل موزعة على 11 شركة تشمل العديد من الأنشطة "سياحى وتأمينى وتعليمى وإتصالات وأدوية وزراعة" لجميع المؤهلات "العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال ، والسائقين".

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية.