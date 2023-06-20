وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن المحكمة أدانت تليجرام بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 [من القانون الروسى للانتهاكات الإدارية] وفرضت عقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها 4 ملايين روبل".، قال القاضى فى إصدار حكم المحكمة.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الشركة الأم لتطبيق المراسلة الشهير إزالة بعض القنوات التى تعرض المستخدمون من خلالها للاحتيال وابتزاز الأموال.