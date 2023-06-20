محافظ كفر الشيخ يوجه بالإعداد الجيد لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة، ووضع الأسس والمعايير والإعداد الجيد، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ ختامات مشروعات الخطة الاستثمارية السابقة، مشيراً إلى أنه تم مشروعات الخطة الاستثمارية السابقة 2022-2023، بنسبة 100%، وتم الاستفادة من جميع الاعتمادات المخصص للمحافظة.



محافظ كفر الشيخ يناقش الاعدادات الخطة الاستثمارية المقبلة



نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية الماضية