اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع طن لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 06:54 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع طن لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية وصول طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصل طن من لحوم صكوك الإطعام ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صكوك الاطعام

وزارة الاوقاف

أسرة فقيرة

أولى بالرعاية



الموضوعات المتعلقة

تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بكفر الشيخ للعام الدراسى 2023-2024

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:44 م

أعمال نظافة ورصف بالإنترلوك ومقاومة الحشرات الطائرة بمراكز كفر الشيخ

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:35 م

اللغة الأجنبية الثانية ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات.. طلاب بنى سويف: الفرنساوى سهل.. الفيوم: مناسب للجميع.. طالبات كفر الشيخ: نتمنى باقى الامتحانات تكون زيه.. وطلبة الأقصر وأسيوط سعداء

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:14 م

الحكم بإعدام سيدة وشقيق زوجها بتهمة قتل الزوج فى مدينة فوه بكفر الشيخ

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة