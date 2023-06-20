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محافظ كفر الشيخ: توريد 200 ألف و53 طن قمح لـ22 موقعا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:29 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 200 ألف و53 طن قمح لـ22 موقعا توريد القمح-أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى اليوم الثلاثاء، 200 ألف و53 طن و467 كم قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

كفر الشيخ

قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ

مديرية تموين كفر الشيخ



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